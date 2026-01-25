Для литовців це дебютна участь у континентальній першості. Натомість "синьо-жовті" підходили до нього у статусі одного з фаворитів, інформує 24 Канал.
Як Литва та Україна розпочали Євро-2026?
Проте старт турніру видався успішнішим для балтійської країни. Литва зіграла внічию проти Чехії (3:3), а Україна сенсаційно поступилася Вірменії (1:2), яка є ще одним дебютантом на чемпіонатах Європи.
Той поєдинок завершився гучним скандалом. Уже після фінальної сирени натуралізований гравець збірної Вірменії, який народився в Росії, вилаявся на нашу країну.
Після поразки підопічні Олександра Косенка вже не мали права на помилку в матчі проти головного аутсайдера квартету. "Синьо-жовті" були налаштовані дуже серйозно та зі старту почали домінувати на майданчику.
Як минула гра Литва – Україна?
Перший гол вони забили на 7-й хвилині. Автором красивого гола став Ігор Чернявський, який пробив у дальній кут з далекої відстані.
Гол Чернявського в матчі Литва – Україна: дивіться відео
На 12-й хвилині Литва могла відновити паритет, але не реалізувала вихід 2 в 1, після чого Україна подвоїла рахунок. Підопічні Косенка чудово розіграли кутовий – Владислав Первєєв злету пробив голкіпера суперників.
Другий гол у матчі Литва – Україна: дивіться відео
З таким рахунком команди й пішли на перерву. Вже на старті другого тайму Україна довела рахунок до розгромного.
Спочатку голкіпер "синьо-жовтих" Олександр Сухов двічі врятував ворота команди. Після цього він з м'ячем пробіг на половину поля Литви та віддав пас на Ігоря Корсуна, який забив третій гол у зустрічі.
Третій гол у матчі Литва – Україна: дивіться відео
На 33-й хвилині Ілля Приходько, який став наймолодшим футзаліст в історії Євро, відзначився дебютним асистом. 18-річний гравець отримав м'яч від Сухова та виконав передачу на Даниіла Абакшина, який зробив рахунок 4:0.
Гол Абакшина в матчі Литва – Україна: дивіться відео
Господарям все ж вдалося забити гол престижу, але на більше їх не вистачило. Україна здобула першу перемогу на турнірі з рахунком 4:1.
Яке турнірне становище після двох турів?
Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці своєї групи B.
Її очолює Вірменія, яка здобула дві перемоги, а Литва та Чехія мають у своєму активі поки лише по одному очку, тоді як в України – три.
В останньому турі "синьо-жовті" гратимуть з Чехією. Для виходу у плей-оф їм буде достатньо нічиєї, вірмени ж собі гарантували вихід у чвертьфінал.