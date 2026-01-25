Для литовцев это дебютное участие в континентальном первенстве. При этом "сине-желтые" подходили к нему в статусе одного из фаворитов, информирует 24 Канал.

Как Литва и Украина начали Евро-2026?

Однако старт турнира выдался более успешным для балтийской страны. Литва сыграла вничью против Чехии (3:3), а Украина сенсационно уступила Армении (1:2), которая является еще одним дебютантом на чемпионатах Европы.

Тот поединок завершился громким скандалом. Уже после финальной сирены натурализованный игрок сборной Армении, родившийся в России, выругался на нашу страну.

После поражения подопечные Александра Косенко уже не имели права на ошибку в матче против главного аутсайдера квартета. "Сине-желтые" были настроены очень серьезно и со старта начали доминировать на площадке.

Как прошла игра Литва – Украина?

Первый гол они забили на 7-й минуте. Автором красивого гола стал Игорь Чернявский, который пробил в дальний угол с дальней дистанции.

Гол Чернявского в матче Литва – Украина: смотрите видео

На 12-й минуте Литва могла восстановить паритет, но не реализовала выход 2 в 1, после чего Украина удвоила счет. Подопечные Косенко великолепно разыграли угловой – Владислав Первеев слета пробил голкипера соперников.

Второй гол в матче Литва – Украина: смотрите видео

С таким счетом команды и ушли на перерыв. Уже на старте второго тайма Украина довела счет до разгромного.

Сначала голкипер "сине-желтых" Александр Сухов дважды спас ворота команды. После этого он с мячом пробежал на половину поля Литвы и отдал пас на Игоря Корсуна, который забил третий гол во встрече.

Третий гол в матче Литва – Украина: смотрите видео

На 33-й минуте Илья Приходько, который стал самым молодым футзалистом в истории Евро, отметился дебютным ассистом. 18-летний игрок получил мяч от Сухова и выполнил передачу на Даниила Абакшина, который сделал счет 4:0.

Гол Абакшина в матче Литва – Украина: смотрите видео

Хозяевам все же удалось забить гол престижа, но на большее их не хватило. Украина одержала первую победу на турнире со счетом 4:1.

Каково турнирное положение после двух туров?