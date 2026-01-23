К сожалению, успешно стартовать на Евро Украине не удалось. "Сине-желтые" уступили сборной Армении, которая является новичком на континентальных чемпионатах, сообщает 24 Канал.

Что сказал игрок Армении?

После встречи произошел неприятный эпизод с одним из футзалистов Армении. Во время трансляции Денис Неведров допустил скандальные высказывания в адрес сборной Украины.

Игрок прокричал фразу "Лохи, Украина! Лохи, на**й" во время празднования победы. Этот момент попал в эфир трансляции матча.

Что известно о Денисе Неведрове?

Отметим, что такое поведение Неведрова не является неожиданным. Игрок является уроженцем России и выступал за молодежную сборную страны-террористки.

В 2021 году Денис получил гражданство Армении и стал выступать за эту команду. Впрочем его профессиональная карьера и дальше проходит в России, ведь сейчас Неведров представляет клуб Тюмень.

Что известно о выступлении Украины на Евро-2026?