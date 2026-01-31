Підопічні Олександра Косенка потрапили у чвертьфіналі на збірну Франції. У групі наша команда виграла у двох з трьох матчів, повідомляє 24 Канал.

До теми Де дивитися матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу

Хто мав більше шансів на перемогу?

Проте через поразку від Вірменії у першому турі "синьо-жовті" посіли тільки друге місце. Французи ж виграли свою групу з Хорватією, Латвією та Грузією, набравши сім очок.

Чвертьфінальний матч проти Франції розглядався як бій приблизно рівних команд. Проте експерти називали нашу команду невеликим фаворитом.

На це вказувала й історія матчів, адже Україна здобула 4 перемоги та три нічиї у 8-ми іграх проти "Ле Бле". Особливо запам'ятався матч за "бронзу" на ЧС-2024, де наша команда знищила Францію з рахунком 7:1.

Франція – Україна 4:2

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41 (пен), 45, 48 – Жук, 30 (пен), Корсун, 48 (пен).

Звітний же матч очікувався менш результативним, що і підтвердив перший тайм. Україна більше володіла м'ячем, але французи створювали більш небезпечні моменти.

Сухову доводилось здійснити три сейви ще до перерви. У нашої команди непогані моменти були у Первєєва та Чернявського. Перша половина зустрічі завершилась без голів.

Що сталось після перерви?

Після перерви гра залишалась в'язкою, але на 9-й хвилині другого тайму Франція провела успішну контратаку. Туре втік по флангу, знайшов вільного Геддура, який один в один переграв Сухова.

Але вже за хвилину стався важливий момент на нашу користь. Жук пронісся по центру та майже забив у ворота суперника. Але м'яч з лінії воріт рукою виніс польовий гравець Франції Мохаммед.

За це футзаліст "Ле Бле" отримав червону картку, а наша команда – пенальті. Сам же Жук впевнено пробив з позначки, зрівнявши рахунок. В подальшому французи більше володіли ініціативою.

Пробити Сухова не вдалось, але Микитюк заробив п'ятий фол, поставивши нашу команду на межі непотрібного пенальті. Саме із цим розкладом за рахунку 1:1 матч перейшов у екстратайми.

Хто вийшов у півфінал?

І вже на першій хвилині додаткового часу Чернявський сфолив проти суперника, за що французи отримали дабл-пенальті. Удар з 10-ти метрів реалізував Мухудін.

Україна активізувалась у нападі, але під завісу екстратайму наша команда пропустила ще раз. Мухудін влучно пробив здаля та оформив дубль. А коли наша команда пішла в напад без воротаря, Мухудін реалізував контратаку 2 в 1 та майже поховав наші надії на півфінал.

Одразу в наступній атаці Україна отримала даблпенальті, який реалізував Корсун. Тож "синьо-жовті" дали рівний бій Франції, але в екстратаймі вилетіли у чвертьфіналі. Франція йде далі та зіграє у півфіналі проти Португалії чи Бельгії.

Голи у матчі Франція – Україна: дивитися відео