Перед первой игрой с командой пообщался легендарный Андрей Шевченко. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Что сказал Шевченко о Евро-2026 по футзалу?
Глава УАФ поговорил по видеосвязи с игроками. Он пожелал им успехов и вдохновил наших сборников на победу.
Встретился со сборной, которая сегодня начинает участие в футзальном Евро матчем против Армении. В день соборности Украины желаю игрокам выступить единой командой. Болеем за вас,
– написал Шевченко.
Шевченко пообщался со сборной Украины по футзалу / Фото УАФ
Справка. Матч Украина – Армения состоится в Каунасе. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Отметим, что это будет дебютный чемпионат Европы для армян. Украина же на предыдущем континентальном первенстве дошла до полуфинала.
Что известно о сборной Украины на Евро-2026?
"Сине-желтые" занимают восьмое место в рейтинге ФИФА. Из европейских сборных, которые сыграют на турнире, выше находятся только Португалия и Испания (вторая и третья строчки соответственно).
На групповом этапе Украина сыграет также против Литвы и Чехии. Первые две команды квартета выйдут в четвертьфинал.
Сейчас наша сборная является действующим призером чемпионата мира. Подопечные Александра Косенко в матче за историческую "бронзу" разгромили Францию со счетом 7:1.