Перед первой игрой с командой пообщался легендарный Андрей Шевченко. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Что сказал Шевченко о Евро-2026 по футзалу?

Глава УАФ поговорил по видеосвязи с игроками. Он пожелал им успехов и вдохновил наших сборников на победу.

Встретился со сборной, которая сегодня начинает участие в футзальном Евро матчем против Армении. В день соборности Украины желаю игрокам выступить единой командой. Болеем за вас,

– написал Шевченко.



Шевченко пообщался со сборной Украины по футзалу / Фото УАФ

Справка. Матч Украина – Армения состоится в Каунасе. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет дебютный чемпионат Европы для армян. Украина же на предыдущем континентальном первенстве дошла до полуфинала.

