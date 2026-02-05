Вільний час Мудрик витрачає за кіберспорт. Нещодавно українець потрапив у скандальну ситуацію під час турніру з CS2 на платформі FACEIT.

Як в Польщі реагують на Мудрика?

Михайло образив польських суперників, згадавши про Волинську трагедію. Відповідні скріни гравець під ніком 4RROK виставив у себе в соцмережі.

Недивно, що футболіст отримав чимало хейту з боку поляків після публікації чату гри. Колишній гравець збірної Польщі Цезарій Кухарський жорстко висловився про Мудрика у себе в акаунті соцмережі X.

Мудрик – не Шевченко, який завжди дякує полякам. Обурення через дурість цього футболіста набагато більше, ніж заява Джанні Інфантіно із ФІФА щодо повернення росіян у міжнародний футбол. Краще навчіть Мудрика історії. У 1939 році незалежної України взагалі не було,

– написав Кухарський.

Чому Мудрик зірвався?

Цікаво, що Мудрик не заперечив факт конфлікту із польським гравцем. Проте українець заявив, що суперники його провокували та писали схвальні слова про Росію.

З поляками майже неможливо грати. Щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть "Слава Росії", зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію,

– заявив Мудрик в інтерв'ю Tribuna.

При цьому користувач 4RROK заперечив слова Михайла про провокації. Він показав кадри з трансляції, на яких не видно слів "Слава Росії" або інших провокативних фраз. До слова, платформа FACEIT заблокувала акаунт Мудрика на 28 днів через "токсичність".

