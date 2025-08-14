Талановитим українським футболістом зацікавився клуб з Португалії. Судаков зовсім скоро може покинути Шахтар та спробувати свої сили у новому для себе чемпіонаті, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Читайте також Клуб Бундесліги підписав контракт з забивним українським форвардом

Який клуб зацікавився Судаковим?

Майбутнє Георгія Судакова у Шахтарі залишається хитким. Футболіст давно вже хоче покинути клуб, адже вважає, що переріс донеччан та має наміри виступати у сильнішому колективі.

Проте "гірники" не планують задарма відпускати футболіста, бажаючи заробити якомога більше на трансфері Георгія. Донеччани оцінюють свого гравця щонайменше у 50 мільйонів євро, що відлякує потенційних покупців.

Водночас Георгієм Судаковим цікавить Бенфіка. Присутність експартнера по Шахтарю Анатолія Трубіна у португальському клубі може вплинути на трансфер українського півзахисника.

До слова. Георгій Судаков у сезоні-2024/2025 зіграв за Шахтар у 37 матчах в усіх турнірах. Український футболіст за цей час відзначився 15 забитими м'ячами та 6 результативними передачами.

Раніше повідомляли про те, що Кевін з Шахтаря зацікавив англійський клуб, який вже зробив пропозицію "гірникам" щодо трансферу футболіста. "Гірники" можуть отримати шалені кошти за бразильського вінгера.