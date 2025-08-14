Донецький клуб отримав шалену пропозицію за одного з бразильських футболістів. Фулхем зацікавлений у підписанні Кевіна, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Скільки Фулхем запропонував за Кевіна?

"Дачники" давно стежать за Кевіном та зробили вже третю пропозицію Шахтарю щодо трансферу бразильського вінгера. Фулхем готовий заплатити "гірниками" шалені кошти за одного з лідерів команди Турана.

Англійський клуб оцінив 22-річного бразильця у 45 мільйонів євро. Проте "гірники" мають інші фінансові вимоги щодо продажу Кевіна. Шахтар не проти відпустити футболіста, але за 50 мільйонів євро.

Також відомо, що Кевін попередньо узгодив умови особистого контракту з Фулхемом. Бразильський вінгер сподівається, що клуби встигнуть домовитись до кінця літнього трансферного вікна.

До слова. Кевін перейшов з Палмейраса у Шахтар у січні 2024 року. "Гірникам" трансфер бразильського футболіста обійшовся у 15 мільйонів євро.

