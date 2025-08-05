Італійський клуб Рома активно працює на трансферному ринку цього літа. "Вовки" призначили тренером Джан П'єро Гасперіні, а тепер можуть придбати одного з лідерів донецького Шахтаря, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tuttomercatoweb.

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Хто посилить Рому?

Рома рішуче налаштована підсилити напад до старту сезону в Серії А. Нещодавно римляни орендували у Брайтона Евана Фергюсона, а тепер розглядають варіант із придбанням Егіналду.

Бразилець не був пріоритетною опцією для "вовків". Проте Манчестер Сіті не готовий продавати Ромі Клаудіо Ечеверрі, тому італійці звертають увагун на запасні варіанти для підсилення атакувальної ланки.

Гасперіні хоче посилити конкуренцію для Артема Довбика. Головними кандидатами наразі називаються Тайрік Джордж з Челсі та власне нападник Шахтаря. "Гірники" не проти продати 20-річного бразильця.

Але перша пропозиція Роми була відхилена, адже була нижчою за бажані 15 мільйонів євро. Контракт Егіналду із донеччанами розрахований до 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро.

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Егіналду чи Довбик?

Нагадаємо, що Шахтар підписав Егіналду у 2023 році, заплативши 3,5 мільйона євро Васку да Гамі. За два сезони в Україні нападник забив 11 голів у 60-ти матчах, а також виграв чемпіонат та два Кубки країни.

Відзначимо, що перший сезон Артема Довбика в Ромі не був провальним. Команда посіла 5 місце в Серії А, а сам українець забив 17 голів у 45-ти матчах. При цьому титуловані італійські клуби планують купити лідера збірної України.