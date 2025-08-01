Англійський Сандерленд справді виявляв інтерес до голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника. Однак запропонована сума не вразила український клуб, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Скільки Сандерленд пропонував за Різника?

За інформацією джерела, англійський клуб навіть зробив пропозицію, яка складала менше 10 мільйонів євро.

З того, що я дізнався – насправді з джерел, наближених до Шахтаря, – пропозиція була, але якась така дуже невнятна, щось там на кшталт… Ну, коротше, вона була недвозначна – тобто "10 мінус" мільйонів. Тобто, це пропозиція такого рівня – я так розумію, що Рінату Леонідовичу просто не показують навіть таке, немає про що розмовляти,

– сказав журналіст Михайло Співаковський.

Довідка. У сезоні-2025/2026 Дмитро Різник зіграв 4 матчі, у яких пропустив два м'ячі та 3 рази відстояв "на нуль".

Нагадаємо, що нещодавно Георгієм Судаковим цікавилася португальська Бенфіка.