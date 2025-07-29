Головним претендентом на футболіста вважався Наполі, але після підписання Кевіна де Брюйне чинний переможець Серії А більше не проявляє великого інтересу. Тепер з'явилася інформація, що футболіст "гірників" може продовжити кар'єру в Португалії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Central Benfica.

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Хто хоче підписати Судакова?

Бенфіка розглядає варіант підписання 22-річного хавбека Шахтаря. Він увійшов до шорт-листа клубу після того, як лісабонцям не вдалося оформити трансфер Жоау Фелікса з Челсі.

Керівництво "орлів" наразі розглядає трьох кандидатів на підсилення позиції центрального атакувального півзахисника. Також до списку потрапили грек Янніс Константеліас з ПАОКа та чилієць Даріо Осоріо з Мідтьюлланда.

Зазначимо, що в Бенфіці Георгій Судаков може возз'єднатися з Анатолієм Трубіним. Щоправда, португальський клуб роздумує над тим, щоб продати українського воротаря, який два останні сезони був беззаперечно основним у команді.

Довідка. В нинішній кампанії Судаков провів три поєдинки у кваліфікації Ліги Європи. Результативними діями поки не відзначався.

Нагадаємо, що нещодавно українського півзахисника запропонували клубу АПЛ. Потенційний трансфер оцінюють у суму приблизно 35 мільйонів євро.