Судаков близький до того, аби переїхати у чемпіонат Англії. Натомість "гірники" можуть заробити кругленьку суму за трансфер 22-річного футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Central.

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Який клуб зацікавився Судаковим?

Георгій Судаков має великі шанси опинитись в Англійській Прем'єр-лізі. Українським хавбеком Шахтаря зацікавився середняк чемпіонату Вест Хем, де раніше грав Андрій Ярмоленко.

"Молотобійці" вже контактували з Шахтарем щодо потенційного трансферу Георгія Судакова. Інтерес з боку лондоського клубу залишається проте український футболіст не є основним у списку на підписання.

Судакова нам запропонували. Він досить високо оцінюється у клубі, але його вважають досить дорогим. У списку можливих підписань є інші футболісти, які стоять вище. Якщо вони відпадуть, то Судаков знову стане варіантом номер 1,

– зазначає джерело.

За інформацією Hammer_On_X, Шахтар непогано заробить, якщо трансфер Георгія Судакова відбудеться. Вест Хем готовий викласти за українського футболіста 35 мільйонів євро.

Раніше повідомляли про те, що Вест Хем зацікавлений у трансфері Олександра Зінченко, якого хоче продати Арсенал. Лідер збірної України може залишитись у Лондоні.