Судаков близок к тому, чтобы переехать в чемпионат Англии. Зато "горняки" могут заработать кругленькую сумму за трансфер 22-летнего футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Central.

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Какой клуб заинтересовался Судаковым?

Георгий Судаков имеет большие шансы оказаться в Английской Премьер-лиге. Украинским хавбеком Шахтера заинтересовался середняк чемпионата Вест Хэм, где ранее играл Андрей Ярмоленко.

"Молотобойцы" уже контактировали с Шахтером относительно потенциального трансфера Георгия Судакова. Интерес со стороны лондонского клуба остается однако украинский футболист не является основным в списке на подписание.

Судакова нам предложили. Он достаточно высоко оценивается в клубе, но его считают достаточно дорогим. В списке возможных подписаний есть другие футболисты, которые стоят выше. Если они отпадут, то Судаков снова станет вариантом номер 1,

– отмечает источник.

По информации Hammer_On_X, Шахтер неплохо заработает, если трансфер Георгия Судакова состоится. Вест Хэм готов выложить за украинского футболиста 35 миллионов евро.

Ранее сообщали о том, что Вест Хэм заинтересован в трансфере Александра Зинченко, которого хочет продать Арсенал. Лидер сборной Украины может остаться в Лондоне.