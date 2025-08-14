Донецкий клуб получил бешеное предложение за одного из бразильских футболистов. Фулхэм заинтересован в подписании Кевина, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

Сколько Фулхэм предложил за Кевина?

"Дачники" давно следят за Кевином и сделали уже третье предложение Шахтеру по трансферу бразильского вингера. Фулхэм готов заплатить "горняками" сумасшедшие деньги за одного из лидеров команды Турана.

Английский клуб оценил 22-летнего бразильца в 45 миллионов евро. Однако "горняки" имеют другие финансовые требования по продаже Кевина. Шахтер не против отпустить футболиста, но за 50 миллионов евро.

Также известно, что Кевин предварительно согласовал условия личного контракта с Фулхэмом. Бразильский вингер надеется, что клубы успеют договориться до конца летнего трансферного окна.

К слову. Кевин перешел из Палмейраса в Шахтер в январе 2024 года. "Горнякам" трансфер бразильского футболиста обошелся в 15 миллионов евро.

Напомним, что Шахтер в четверг 14 августа сыграет против греческого Панатинаикоса в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/2026. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Эгиналду может оказаться в Серии А в это трансферное окно. Бразильцем заинтересовался один из грандов итаилйського футбола.