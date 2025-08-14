Талантливым украинским футболистом заинтересовался клуб из Португалии. Судаков совсем скоро может покинуть Шахтер и попробовать свои силы в новом для себя чемпионате, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

Какой клуб заинтересовался Судаковым?

Будущее Георгия Судакова в Шахтере остается шатким. Футболист давно уже хочет покинуть клуб, ведь считает, что перерос дончан и намерен выступать в более сильном коллективе.

Однако "горняки" не планируют даром отпускать футболиста, желая заработать как можно больше на трансфере Георгия. Дончане оценивают своего игрока минимум в 50 миллионов евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

В то же время Георгием Судаковым интересуется Бенфика. Присутствие экс-партнера по Шахтеру Анатолия Трубина в португальском клубе может повлиять на трансфер украинского полузащитника.

К слову. Георгий Судаков в сезоне-2024/2025 сыграл за Шахтер в 37 матчах во всех турнирах. Украинский футболист за это время отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщали о том, что Кевин из Шахтера заинтересовал английский клуб, который уже сделал предложение "горнякам" по трансферу футболиста. "Горняки" могут получить огромные средства за бразильского вингера.