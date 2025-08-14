Он с 2022 года живет в Германии. Накануне перспективный нападающий сделал важный шаг в карьере, подписав контракт с клубом Бундеслиги Унион Берлин, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

Что известно о переходе Богданова?

18-летний форвард перешел к "железным" из Динамо Дрезден. Условия трансфера и срок соглашения пока неизвестны.

Украинский футболист будет тренироваться с основой Униона. При этом игровую практику он будет получать в составе молодежной команды U-19.

"Переход в Унион – это прекрасная возможность для меня. Я хочу максимально многому научиться на тренировках с профессиональной командой и внести свои качества в игру команды U-19.

Для меня важно пошагово прогрессировать и хорошо адаптироваться в Берлине. Я ежедневно буду работать упорно, чтобы развиваться дальше и оправдать доверие клуба", – сказал Богданов.

Справка. Дмитрий Богданов с июля 2022 года выступал за дрезденское Динамо. Он провел шесть поединков в составе главной команды, в которых отдал один ассист. По большей части нападающий играл на уровне U-19, где забил 27 голов и отдал 7 результативных передач в 31 матче.

Напомним, что весной еще один клуб Бундеслиги подписал первый профессиональный контракт с украинцем. Он после начала полномасштабного вторжения был игроком академии Вердера.