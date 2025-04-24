15-летний защитник является воспитанником киевского Динамо. В 2022 году он присоединился к академии бременского Вердера.

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Важный момент в карьере

Там ему удалось себя проявить и теперь наступил следующий этап. Тимофей подписал первый контракт с немецким клубом, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Большое спасибо моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало,

– написал Солодаренко.

Отметим, что в марте Тимофей Солодаренко дебютировал за сборную Украины U-16. Он провел два поединка и даже отметился первым голом в матче против сверстников из Румынии.

К слову. Главная команда Вердера занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 4-матчевую победную серию. Бременцы за четыре тура до окончания чемпионата сохраняют шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что в Германии недавно за первую команду Фортуны из Дюссельдорфа недавно дебютировал 18-летний Максим Лень. Он прекрасно себя зарекомендовал на юношеском уровне и ожидается, что в следующем сезоне может стать уже полноценной единицей основного коллектива.