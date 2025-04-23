"Горняки" одержали победу со счетом 2:1. Первый гол за дончан забил капитан команды Николай Огарков, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

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Футболист отдал дань уважения отцу-воину

20-летний защитник свое взятие ворот посвятил отцу, который погиб на войне. Он имел позывной "Шахтер" и вернулся на щите с Бахмутского направлении.

"Потеря отца стала переломным моментом. Она заставила меня по-другому посмотреть на жизнь, на время, которое мы имеем с близкими. Я научился больше ценить моменты – даже будничные, потому что понимаю, как быстро все может измениться.

Появилось ощущение глубокой тишины внутри, которую, кажется, уже ничем не заполнишь. Но одновременно и понимание, что любовь не исчезает, она остается с нами", – сказал Николай после игры.



Николай Огарков посвятил гол отцу / Фото ФК Шахтер

Также защитник Шахтера поблагодарил всех, кто его поддерживает, и заявил, что очень горд за своего отца:

Благодарен всем, что понимают и разделяют мою боль. А насчет гордости, она всегда со мной. Мой отец был достойным человеком, и я несу эту память с благодарностью. Его ценности живут во мне.

Смотрите видеообзор матча Шахтер U-19 – Колос U-19, в котором Огарков забил гол

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Николай Огарков провел 28 поединков за Шахтер U-19 во всех турнирах. В них он забил два гола и отдал столько же ассистов.