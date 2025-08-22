В составе гостей играли два украинских футболиста Павел Исенко и Александр Романчук. Они помогли своей команде одержать сенсационную победу со счетом 2:1, сообщает 24 Канал.

Читайте также Динамо продолжает позориться в еврокубках: киевляне проиграли Маккаби в Лиге Европы

Как Романчук отдал ассист в Лиге конференций?

Оба игрока провели полный матч. Особенно отличился 25-летний защитник, который записал в свой актив очень незаурядный ассист.

Александр Романчук сделал это с аута. Он на 61-й минуте встречи быстро сориентировался в ситуации и бросил мяч из-за боковой линии со своей половины поля на ход Карлосу Море.

Форвард сборной Коста-Рики убежал от оппонента после броска метров на сорок и реализовал свой момент. В конце концов этот гол стал победным для румынской команды.

Ассист Романчука с аута: смотрите видео

Отметим, что Романчук стал игроком Университати в июле, перейдя из Кривбасса. За румын центральный защитник провел девять поединков, в которых уже забил три гола и отдал две результативные передачи.

К слову. Ответный матч состоится 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что в решающем раунде квалификации Лиги конференций играет также два украинских клуба. Полесье уступило Фиорентине со счетом 0:3 в первом поединке, а Шахтер не смог одолеть Серветт, расписав со швейцарцами ничью 1:1.