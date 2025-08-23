До їх списку незабаром може додатися ще один футболіст. Мадридський Реал розглядає трансфер перспективного українського нападника, який зараз виступає в Німеччині, повідомляє 24 Канал із посиланням на DefensaCentral.

Читайте також Скільки заробляють футболісти збірної України: топ-5 найбільш високооплачуваних гравців

Якого українця може підписати Реал?

Йдеться про 18-річного форварда Артема Степанова. Скаутський відділ "вершкових" активно стежить за футболістом.

Забивний українець привернув до себе увагу головного скаута мадридців Юні Калафата. Він бачить велику перспективу в уродженці Луцька та відзначає його схожість з Ерлінгом Голандом.

У Реалі планують спостерігати за динамікою розвитку нападника. Якщо юний футболіст проведе успішно сезон-2025/2026, то "вершкові" докладуть максимум зусиль для його трансферу вже влітку 2026 року.

Довідка. Права на Артема Степанова належать леверкузенському Баєру, контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Наразі українець грає в оренді за Нюрнберг.

Нагадаємо, що в листопаді Степанов дебютував за Баєр у віці 17 років. Він став наймолодшим українцем в історії, який зіграв у Лізі чемпіонів.