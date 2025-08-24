В основном составе Монреаля на матч против Остина вышел 19-летний Геннадий Синчук. Команда украинского футболиста одержала тяжелую победу со счетом 3:2, сообщает 24 канал.

Как Синчук гол забил?

Геннадий Синчук отметился дебютным голом в составе Монреаля в матче против Остина в МЛС. Украинский футболист на 9-й минуте противостояния точно пробил из-за пределов штрафной зоны, открыв счет в игре.

Видеообзор матча Монреаль – Остин:

К слову. Геннадий Синчук перешел из Металлиста в Монреаль зимой 2025 года. Канадский клуб заплатил харьковчанам за украинского футболиста – 3,4 миллиона евро.

Отметим, что Геннадий Синчук провел на поле 69 минут и был заменен. Тогда как украинский защитник Александр Сваток провел полный матч за Остин.

