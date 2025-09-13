Георгій Судаков розпочав матч з лави запасних, але отримав свій шанс. Головний тренер Бенфіки Бруно Лаже оцінив дебют українця, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

Як тренер Бенфіки оцінив Судакова?

Бруно Лаже заявив, що Георгію Судакову та іншим футболістам команди потрібно більше часу, щоб налагодити взаємодію.

"Судаков вийшов на поле, зіграв 30 хвилин, практично не знаючи, можливо, імен своїх товаришів по команді.

Цій команді потрібен час. Ми все структурували і запланували, тепер нам потрібен час для тренувань. Ми боремося з часом. Нам потрібен час, щоб попрацювати з гравцями. Потрібно, щоб гравці змогли порозумітись один з одним",

– сказав Лаже.

Нагадаємо, що Георгій Судаков з'явився на полі за рахунку 1:0 на користь Бенфіки на 72-й хвилині матчу. Однак через прикру помилку капітана команди Ніколаса Отаменді гра завершилася нічиєю 1:1.

Як Судаков перейшов у Бенфіку?