Георгій Судаков дебютував у складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії сезону 2025/2026. Український футболіст "орлів" вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу, повідомляє 24 канал.

Як завершився дебютний матч Судакова?

Георгій Судаков з'явився на полі за рахунку 1:0 на користь Бенфіки. На 59-й хвилині Евангелос Павлідіс вивів "орлів" вперед, а перед цим також відбулося вилучення Паулу Віктора у складі Санта Клари.

Судаков після виходу на поле зайняв позицію лівого півзахисника. Проте українець часто зміщувався у центр та звільняв простір для лівого латераля Бенфіки.

В цілому Георгій Судаков непогано проявив себе у першому матчі за Бенфіку. На рахунку українського футболіста 95 відсотків точних пасів, 1 відбір, а також 1 вигране єдиноборство з трьох.

Проте Ніколас Отаменді зіпсував дебют Судакова у Бенфіці. Капітан "орлів" грубо помилився у компенсований час матчу – у результаті Вінісіус Лопес зміг відзначитись у воротах Анатолія Трубіна і вирвати нічию.

Помилка Отаменді: дивіться відео

Зазначимо, що Анатолій Трубін вперше пропустив за Бенфіку у поточному сезоні 2025/2026. При тому, що у матчі із Санта Кларою український голкіпер виконав п'ять сейвів.

Що відомо про Судакова у Бенфіці?