Однак Георгій Судаков не перший українець, який приєднався до Бенфіки. 24 канал розповідає про усіх вітчизняних футболістів, які захищали кольори лісабонського клубу.

Сергій Юран

Юран у Бенфіці / Фото з відкритих джерел

Сергій Юран у 1991 році у футболці київського Динамо відзначився голом у ворота Барселони у Кубку володарів кубків УЄФА та потрапив на радари європейських клубів. У тому ж році Свен-Йоран Ерікссон запросив нападника у Бенфіку.

У складі Бенфіки Юран провів два сезони, зіграв у 43 матчах та оформив 15 голів у чемпіонаті Португалії. Після чого футболіст перейшов до запеклого суперника "орлів" – Порту.

Зазначимо, що у 1992 році Сергій Юран прийняв запрошення до збірної Росії, хоча ніколи не грав у ворожій країні. З огляду на перехід у Порту, вчинок уродженця Луганська не викликає здивування.

Сергій Кандауров

Кандауров у Бенфіці / Фото Getty Images

Другим українцем у Бенфіці став півзахисник Сергій Кандауров. "Орли" звернули увагу на вихованця Металіста, якого запросили у команду у 1997 році після чотирьох з половиною неймовірних сезонів у харківському клубі.

Кандауров покинув Бенфіку у 2001 році. У складі лісабонського клубу український футболіст встиг зіграти у 77 матчах, а на його рахунку 13 голів та 8 результативних передач.

Роман Яремчук

Яремчук у Бенфіці / Фото Getty Images

Через 20 років після відходу Сергія Кандаурова у Бенфіку прийшов третій українець. "Орли" влітку 2021 року підписали форварда Романа Яремчука за 17 мільйонів євро з бельгійського Гента.

У лісабонському клубі Роман Яремчук провів лише один сезон, забивши всього шість голів у 29 матчах в усіх турнірах. Вже у 2022 році українського футболіста придбав Брюгге за 16 мільйонів євро.

Цікаво, що Яремчук забив гол у дебютному матчі за Бенфіку у ворота Спартака. Тим самим Роман допоміг "орлам" вийти у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів та вибити з турніру московський клуб.

Анатолій Трубін

Трубін у Бенфіці / Фото Getty Images

Анатолій Трубін у серпні 2023 року перейшов з Шахтаря у Бенфіку за 10 мільйонів євро. У наступному сезоні український голкіпер почав отримувати постійну ігрову практику та закріпився у воротах "орлів".

Всього у складі Бенфіки Анатолій Трубін провів 105 матчів. За цей час український голкіпер пропустив 110 голів та у 44 іграх залишив ворота лісабонського клубу недоторканими.

До слова. Анатолій Трубін встиг виграти два трофеї з Бенфікою. Український голкіпер у футболці "орлів" завоював Кубок португальської ліги та Суперкубок країни.

Влітку 2025 року ходили чутки про можливий трансфер Анатолія Трубіна в один з топових європейських клубів, зокрема, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Баварію. Проте українець залишився у Бенфіці.

