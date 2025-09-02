З нагоди дня народження бразильця 24 Канал пригадує, як склалася кар'єра футболіста, який так і не реалізував свій потенціал. Йому виповнюється тільки 36 років, але форвард уже повісив бутси на цвях.

Читайте також Зінченко змінив клубну прописку: де гратиме лідер збірної України

Як розпочалася кар'єра бразильця у Європі?

У серпні 2007 року бразильський тінейджер перейшов у Мілан з Інтернасьйоналя за 24 мільйони євро. Він мав замінити Андрія Шевченка, який залишив команду за рік до трансферу юного нападника, та Філіппо Індзагі, в якого найкращі роки кар'єри вже були позаду.

І у стартових чотирьох сезонах футболіст виправдовував очікування. Лише в Серії А він забив за цей час 50 голів і допоміг клубу здобути чемпіонство та Суперкубок Італії.

Всі голи Пату за Мілан у Серії А: дивіться відео

Паралельно з цим юний нападник вів активне життя поза футбольним полем. Він знав межу та не мав великої пристрасті до алкоголю, проте відвідував чимало вечірок.

Через це розпався шлюб Пату з актрисою Стефані Бриту, який тривав менше, ніж рік. Преса активно обговорювала, що причиною розриву стало активне нічне життя футболіста, надмірна увага ЗМІ та несумісність у стилі життя зіркової пари.



Весілля Пату та Бриту / Фото Getty Images

Чому Пату не зміг реалізувати свій потенціал?

Згодом гравця почали турбувати постійні м'язові травми. Через це він пропускав дуже багато матчів і вже на початку 2013 року Мілан продав ще донедавна одного з найперспективніших футболістів планети на Батьківщину – йому було лише 23 роки.

З того моменту кар'єра нападника пішла на спад. Він так і не зміг повернутися на попередній рівень, хоча й намагався.

Бразилець двічі переходив у європейські клуби, але з цього нічого хорошого не вийшло. У складі Челсі він зіграв два матчі, в яких відзначився одним голом, а за Вільярреал провів 24 поєдинки, записавши на свій рахунок 11 результативних дій за системою гол + пас, звідки перебрався у Китай.

Як зізнавався пізніше Пату, він не був готовим до життя суперзірки в 17 років. Тиск очікувань, слава та високі контракти впливали на його ментальність і врешті-решт він не впорався з цим тягарем.

Попри це Карло Анчелотті, який тренував форварда в Мілані, заявляв, що першопричиною були травми. Він переконаний, що бразилець мав усі шанси стати суперзіркою:

У Пату був талант Роналдо, але тіло йому зрадило.



Анчелотті та Пату / Фото Reprodução

Як минув завершальний етап кар'єри Пату?

Залишивши вдруге Європу, Алешандре Пату опинився в Тяньцзінь Цюаньцзянь у 2017 році. У Китаї він провів два сезони, де демонстрував непогану статистику – 36 голів і 8 асистів у 60 поєдинках.

Згодом клуб збанкрутував, а бразилець подав судовий позов до ФІФА через несплату заробітної плати. Борг складав понад три мільйони євро й було ухвалено рішення на користь футболіста.

Після цього бразилець пограв ще в Сан-Паулу й Орландо Сіті, але так і не зміг продемонструвати виступи, які від нього очікували. З "левами" він виграв Відкритий кубок США, а в останньому сезоні здобув Кубок Бразилії на Батьківщині.



У складі Орландо Сіті Пату виграв Відкритий кубок США / Фото US Soccer

Врешті-решт 1 січня 2024 року в Алешендре Пату завершився контракт із Сан-Паулу. Він тривалий час перебував у статусі вільного агента, після чого вирішив повісити бутси на цвях

В інтерв’ю бразилець неодноразово заявляв про бажання допомагати молодим футболістам, щоб вони не повторили його помилок. Наразі він ще не розпочав тренерську кар'єру, але має й надалі амбіції залишатися у футболі та бути корисним для нового покоління гравців.

Футбольна спадщина Пату