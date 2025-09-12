У ніч проти 7 вересня російські терористи здійснили масований обстріл Києва. Постраждали багато будинків, серед яких був і дім футболіста збірної України Георгія Судакова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Scof.

До теми Ребров прокоментував влучання російського "Шахеда" у будинок Судакова

Як Бенфіка підтримала Судакова?

Сам футболіст у цей час перебував у розташуванні збірної України. Проте під час прильоту в квартирі знаходились його дружина, донька та мама. На щастя, вони не постраждали.

Через цей інцидент Георгій сильно переживав, адже не міг допомогти своїй сім'ї. У цій ситуації півзахисника публічно підтримав тренер Бенфіки Бруну Лаже.

Ми поговорили з гравцем. Це прикра та сумна ситуація, але я бачу, що він її подолає. Найважливіше, щоб родина була в безпеці, а він був щасливим з нами,

– заявив наставник "орлів".

Зазначимо, що дружина футболіста Єлизавета знаходиться на пізніх термінах вагітності. Бенфіка пропонувала їй допомогу, але дівчина відмовилась залишати Україну через довгу дорогу. Очікується, що вона доєднається до Георгія вже після народження дитини.

Що відомо про трансфер Судакова?