В ніч проти 7 вересня російські терористи здійснили масований обстріл Києва. Внаслідок атаки пошкоджено чимало цивільних об'єктів, в тому числі й будинок відомого футболіста Георгія Судакова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Maisfutebol.
Як Бенфіка відреагувала на обстріл?
У квартирі вибиті вікна та пошкоджений фасад. Під час влучання уламків у помешканні знаходились дружина, донька та мати Судакова, тоді як сам гравець перебуває у таборі збірної України в Польщі.
Наприкінці серпня Георгій став гравцем Бенфіки. Після інциденту португальський клуб підтримав Судакова у соцмережах, а також запропонував допомогу футболісту та його сім'ї в Лісабоні.
Сім'я Бенфіки з тобою, Георгію,
– написали португальці в інстаграм.
Втім наразі дружина Георгія не планує переїжджати до столиці Португалії слідом за чоловіком. Річ у тім, що Єлизавета наразі вагітна та знаходиться на восьмому місяці вагітності.
Дівчина не має змоги здійснити такий довгий переїзд, а тому доєднається до Судакова вже після народження дитини. У пари вже є донька Мілана, яка народилась у 2022 році. Тепер же пара чекає на другу доньку.
Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?
- У ніч проти неділі росіяни запустили рекордну кількість безпілотників по українських містах – 805.
- З них 747 було збито Повітряними силами України.
- Однією з головних цілей росіян став Київ, де пошкоджені кілька житлових будинків.
- Внаслідок бомбардувань загинули четверо людей, в тому числі двомісячна донька.
- Крім того, руйнувань зазнала і будівля Кабінету міністрів, але ніхто не постраждав.
- Раніше повідомлялось, що пошкоджена ковзанка "АТЕК", на якій грає хокейний клуб Сокіл.
- У свою чергу в Одесі російські терористи завдали руйнувань місцевому Палацу спорту.