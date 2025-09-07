В ніч проти 7 вересня російські терористи здійснили масований обстріл Києва. Внаслідок атаки пошкоджено чимало цивільних об'єктів, в тому числі й будинок відомого футболіста Георгія Судакова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Maisfutebol.

До теми Зрадник з Динамо, вихованець Металіста: хто з українців грав у Бенфіці

Як Бенфіка відреагувала на обстріл?

У квартирі вибиті вікна та пошкоджений фасад. Під час влучання уламків у помешканні знаходились дружина, донька та мати Судакова, тоді як сам гравець перебуває у таборі збірної України в Польщі.

Наприкінці серпня Георгій став гравцем Бенфіки. Після інциденту португальський клуб підтримав Судакова у соцмережах, а також запропонував допомогу футболісту та його сім'ї в Лісабоні.

Сім'я Бенфіки з тобою, Георгію,

– написали португальці в інстаграм.

Втім наразі дружина Георгія не планує переїжджати до столиці Португалії слідом за чоловіком. Річ у тім, що Єлизавета наразі вагітна та знаходиться на восьмому місяці вагітності.

Читайте також Важка ніч була для нашого міста: як Терлюга відреагувала на жахливий обстріл Росії по Одесі

Дівчина не має змоги здійснити такий довгий переїзд, а тому доєднається до Судакова вже після народження дитини. У пари вже є донька Мілана, яка народилась у 2022 році. Тепер же пара чекає на другу доньку.

Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?