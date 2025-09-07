Російські терористи провели чергову атаку на українські міста в ніч проти 7 вересня. Однією і з цілей стала столиця Київ, е постраждали цивільні об'єкти, в тому числі й спортивна інфраструктура, повідомляє 24 Канал з посиланням на ХК Сокіл.
Що сталось із ареною Сокола?
По місту були запущені як шахеди, так і балістичні ракети "Іскандер". Через вибухову хвилю було пошкоджено ковзанку "АТЕК", яка розташована у Солом'янському районі столиці.
В будівлі вибиті вікна та пошкоджений фасад. На щастя, ніхто з працівників арени не постраждав. Ця арена є домашньою для одного з найпопулярніших хокейних клубів України Сокола.
Наслідки атаки росіян на ковзанку "АТЕК" / фото ХК Сокіл:
Через наслідки атаки команда скасувала недільне тренування. Сам же клуб почав роботи з відновлення ковзанки, щоб якнайшвидше повернутися до занять та матчів на ній.
Зазначимо, що "АТЕК" є однією із лише п'яти арен, які отримали дозвіл для проведення чемпіонату України з хокею. Ще однією є Палац спорту в Одесі, який також постраждав від російської атаки цієї ночі.
Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?
- Цієї ночі росіяни запустили рекордну кількість безпілотників – 805, з яких 747 було збито.
- У Києві пошкоджені кілька житлових будинків, кінний клуб та складські приміщення.
- Внаслідок бомбардувань загинули жінка та її двомісячна донька.
- Серед постраждалих також 24-річна вагітна жінка, якій довелось екстрено викликати пологи.
- Жінка в реанімації у важкому стані, життя дитини також у небезпеці.
- Крім того, руйнувань зазнала і будівля Кабінету міністрів.
- Раніше гравець збірної України Георгій Судаков повідомив про руйнування у його будинку в Києві.
- Під час атака у квартирі знаходились його дружина, дитина та мати.