Російські терористи провели чергову атаку на українські міста в ніч проти 7 вересня. Однією і з цілей стала столиця Київ, е постраждали цивільні об'єкти, в тому числі й спортивна інфраструктура, повідомляє 24 Канал з посиланням на ХК Сокіл.

До теми Важка ніч була для нашого міста: як Терлюга відреагувала на жахливий обстріл Росії по Одесі

Що сталось із ареною Сокола?

По місту були запущені як шахеди, так і балістичні ракети "Іскандер". Через вибухову хвилю було пошкоджено ковзанку "АТЕК", яка розташована у Солом'янському районі столиці.

В будівлі вибиті вікна та пошкоджений фасад. На щастя, ніхто з працівників арени не постраждав. Ця арена є домашньою для одного з найпопулярніших хокейних клубів України Сокола.

Наслідки атаки росіян на ковзанку "АТЕК" / фото ХК Сокіл:

Через наслідки атаки команда скасувала недільне тренування. Сам же клуб почав роботи з відновлення ковзанки, щоб якнайшвидше повернутися до занять та матчів на ній.

Зазначимо, що "АТЕК" є однією із лише п'яти арен, які отримали дозвіл для проведення чемпіонату України з хокею. Ще однією є Палац спорту в Одесі, який також постраждав від російської атаки цієї ночі.

Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?