Україна пережила одну з наймасовіших атак російських окупантів. Під час удару "Шахедами" серйозна постраждали мешканці Одеси, пише 24 Канал.
Як Терлюга відреагувала на злочин Росії?
Срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга відреагувала на масовану атаку російських злочинців. Вона зробила красномовний допис в інстаграмі із жахливими наслідками удару по одній з квартир в Одесі.
"Така сама діра вже давно всередині від цієї війни у кожного з нас, як у власника квартири, в яку вночі влучив шахед.
Яка важка ніч була для нашого міста. Не спали, а тепер треба якось знайти сили на цей день. Як завжди", – написала Терлюга.
Реакція Терлюги на атаку Росії / фото з інстаграму спортсменки
Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анжеліка Терлюга вперше стала мамою. Зіркова спортсменка та її чоловік Володимир Зарецький стали батьками дівчинки Ніколь.
Що відомо про удар Росії по Україні 7 вересня?
- У ніч на 7 вересня Росія застосувала проти України понад 800 дронів різних типів та 13 ракет.
- Терористи атакували Київ, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук на інші населені пункти в Україні.
- Під час атаки суттєво постраждала будівля одеського Палацу спорту.
- На Київщині російські нелюди "Шахедами" вбили кілька коней у кінно-спортивному клубі.
- Під час атаки постраждав будинок гравця збірної України Георгія Судакова.