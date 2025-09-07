Україна пережила одну з наймасовіших атак російських окупантів. Під час удару "Шахедами" серйозна постраждали мешканці Одеси, пише 24 Канал.

Як Терлюга відреагувала на злочин Росії?

Срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга відреагувала на масовану атаку російських злочинців. Вона зробила красномовний допис в інстаграмі із жахливими наслідками удару по одній з квартир в Одесі.

"Така сама діра вже давно всередині від цієї війни у кожного з нас, як у власника квартири, в яку вночі влучив шахед.

Яка важка ніч була для нашого міста. Не спали, а тепер треба якось знайти сили на цей день. Як завжди", – написала Терлюга.

Реакція Терлюги на атаку Росії / фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анжеліка Терлюга вперше стала мамою. Зіркова спортсменка та її чоловік Володимир Зарецький стали батьками дівчинки Ніколь.

Що відомо про удар Росії по Україні 7 вересня?