Украина пережила одну из самых массовых атак российских оккупантов. Во время удара "Шахедами" серьезно пострадали жители Одессы, пишет 24 Канал.
Как Терлюга отреагировала на преступление России?
Серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга отреагировала на массированную атаку российских преступников. Она сделала красноречивое сообщение в инстаграмме с ужасными последствиями удара по одной из квартир в Одессе.
"Такая же дыра уже давно внутри от этой войны у каждого из нас, как у владельца квартиры, в которую ночью попал шахед.
Какая тяжелая ночь была для нашего города. Не спали, а теперь надо как-то найти силы на этот день. Как всегда", – написала Терлюга.
Реакция Терлюги на атаку России / фото из инстаграма спортсменки
Напомним, что в декабре 2024 года Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Звездная спортсменка и ее муж Владимир Зарецкий стали родителями девочки Николь.
Что известно об ударе России по Украине 7 сентября?
- В ночь на 7 сентября Россия применила против Украины более 800 дронов различных типов и 13 ракет.
- Террористы атаковали Киев, Одессу, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг и другие населенные пункты в Украине.
- Во время атаки существенно пострадало здание одесского Дворца спорта.
- На Киевщине российские нелюди "Шахедами" убили несколько лошадей в конно-спортивном клубе.
- Во время атаки пострадал дом игрока сборной Украины Георгия Судакова.