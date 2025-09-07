Украина пережила одну из самых массовых атак российских оккупантов. Во время удара "Шахедами" серьезно пострадали жители Одессы, пишет 24 Канал.

Как Терлюга отреагировала на преступление России?

Серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга отреагировала на массированную атаку российских преступников. Она сделала красноречивое сообщение в инстаграмме с ужасными последствиями удара по одной из квартир в Одессе.

"Такая же дыра уже давно внутри от этой войны у каждого из нас, как у владельца квартиры, в которую ночью попал шахед.

Какая тяжелая ночь была для нашего города. Не спали, а теперь надо как-то найти силы на этот день. Как всегда", – написала Терлюга.

Реакция Терлюги на атаку России / фото из инстаграма спортсменки

Напомним, что в декабре 2024 года Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Звездная спортсменка и ее муж Владимир Зарецкий стали родителями девочки Николь.

Что известно об ударе России по Украине 7 сентября?