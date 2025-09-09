Поєдинок відбору на ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбувся у Баку на Республіканському стадіоні мені Тофіка Бахрамова. До вашої уваги відео голів та відеоогляд матчу, пише 24 Канал.

Як забивались голи?

Збірна України була явним фаворитом у грі проти азербайджанців. Проте "синьо-жовті" розчарували фанатів, показавши бліду гру. Ребров змінив трьох гравців у порівнянні з основою на Францію.

Свій перший та єдиний гол Україна забила на початку другого тайму. Після прострілу Зубкова захисники господарів забули у своєму майданчику про Судакова. Новачок Бенфіки без проблем пробив повз воротаря.

Судаков забив у матчі Азербайджан – Україна: дивитися відео

Втім розвинути успіх "синьо-жовтим" не вдалось. Ба більше, на 69-й хвилині суддя призначив доволі суперечливий пенальті у ворота Трубіна. М'яч влучив у руку Зінченка після удару Байрамова з навісу.



Момент влучання м'яча в руку Зінченка / Скріншот з трансляції

При цьому відстань до руки Олександра була зовсім малою. Але після перегляду VAR суддя таки вказав на позначку та виписав Зінченку жовту картку. Рахунок зрівняв Махмудов.

Махмудов зрівняв рахунок: дивитися відео

На жаль, вирвати перемогу нашій команді так і не вдалось. Удари Зубкова, Волошина та Шапаренка не стали проблемою для кіпера. Таким чином, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Огляд матчу Азербайджан – Україна: дивитися відео

Турнірне становище у групі: