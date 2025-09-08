Внаслідок масованої атаки по Києву російський безпілотник влучив у будинок, в якому живе родина Георгія Судакова. Під час вибуху в приміщенні перебували дружина, донька і мати футболіста збірної України, пише 24 Канал.
До теми Дружина гравця Бенфіки Судакова відмовилась переїхати в Лісабон після влучання у будинок в Києві
Що відповів Ребров про Судакова?
На пресконференції у Сергія Реброва запитали про психологічний стан Георгія Судакова після жахливих новин з Києва.
"На жаль, ми всі у такій ситуації. Зараз, коли я кажу гравцям, що для нас дуже важливо сконцентруватися на грі, у всіх є рідні в Україні, всі повертаються в Україну, всі слідкують за подіями.
На жаль, це трапилося з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями, коли чиїсь рідні потрапляли до таких ситуацій.
Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут на євроарені. Я впевнений, що усе це додасть мотивації нашим гравцям. Завтра вони будуть більш мотивовані", – розповів Ребров.
Як Україна розпочала відбір на ЧС-2026?
- У першому турі збірна України поступилася Франції з рахунком 0:2. У складі віцечемпіонів світу голами відзначилися Олісе та Мбаппе.
- Суперник "синьо-жовтих" у другому матчі збірна Азербайджану теж зазнала поразки в стартовому турі. Команда Фернанду Сантуша програли Ісландії – 0:5. За день до матчу з Україною португальського тренера відправили у відставку.
- Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.