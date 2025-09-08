В результате массированной атаки по Киеву российский беспилотник попал в дом, в котором живет семья Георгия Судакова. Во время взрыва в помещении находились жена, дочь и мать футболиста сборной Украины, пишет 24 Канал.

К теме Жена игрока Бенфики Судакова отказалась переехать в Лиссабон после попадания в дом в Киеве

Что ответил Ребров о Судакове?

На пресс-конференции у Сергея Реброва спросили о психологическом состоянии Георгия Судакова после ужасных новостей из Киева.

"К сожалению, мы все в такой ситуации. Сейчас, когда я говорю игрокам, что для нас очень важно сконцентрироваться на игре, у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями.

К сожалению, это случилось с Георгием. Раньше это случалось с другими игроками, когда чьи-то родные попадали в такие ситуации.

Но я считаю, что это придаст больше мотивации игрокам. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь на евроарене. Я уверен, что все это придаст мотивации нашим игрокам. Завтра они будут более мотивированы", – рассказал Ребров.

