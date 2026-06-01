Кварацхелія зіграв визначальну роль у тому, що парижани першими після мадридського Реалу змогли захистити свій титул. Сайт УЄФА пізніше визнав його найкращим футболістом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

Дивіться також Російський прапор зі сміттєвих пакетів: дружина Сафонова курйозно обійшла правила на фіналі ЛЧ

Що сталося після фіналу Ліги чемпіонів у Будапешті?

У мікст-зоні, де футболісти дають післяматчеві коментарі журналістам, Кварацхелія охоче спілкувався з представниками грузинської преси своєю рідною мовою. У цей час своє питання спробував поставити росіянин, але робити це хотів саме мовою країни-агресора.

Хвіча одразу рішуче сказав англійською, що не може спілкуватися російською, після чого продовжив говорити зі своїми співвітчизниками.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Кварацхелія відмовляє російському пропагандисту – дивіться відео:

Чому Кварацхелію визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів?

За підрахунками експертів УЄФА, Хвіча взяв участь у 16 голах ПСЖ в розіграші головного єврокубка. 10 разів грузинський вінгер відзначався сам, ще шість м'ячів стали наслідком його асистів.

Таким чином у середньому Кварацхелія має мінімум одну результативну дію за матч. Найкращим його виступом назвали гру проти Баварії у першому півфінальному поєдинку, який завершився божевільним рахунком 5:4 на користь парижан.

Кварацхелія став наступником Усмана Дембеле, якого визнавали найбільш корисним гравцем Ліги чемпіонів минулоріч. Француз після того ще й виграв "Золотий м'яч" – але у грузинського вінгера шансів на це значно менше, оскільки його збірна не бере участі у чемпіонаті світу-2026.