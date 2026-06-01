Кварацхелия сыграл определяющую роль в том, что парижане первыми после мадридского Реала смогли защитить свой титул. Сайт УЕФА позже признал его лучшим футболистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Смотрите также Российский флаг из мусорных пакетов: жена Сафонова курьезно обошла правила на финале ЛЧ

Что произошло после финала Лиги чемпионов в Будапеште?

В микст-зоне, где футболисты дают послематчевые комментарии журналистам, Кварацхелия охотно общался с представителями грузинской прессы на своем родном языке. В это время свой вопрос попытался задать россиянин, но делать это хотел именно на языке страны-агрессора.

Хвича сразу решительно сказал на английском, что не может общаться на русском, после чего продолжил говорить со своими соотечественниками.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кварацхелия отказывает российскому пропагандисту – смотрите видео:

Почему Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов?

По подсчетам экспертов УЕФА, Хвича поучаствовал в 16 голах ПСЖ в розыгрыше главного еврокубка. 10 раз грузинский вингер отмечался сам, еще шесть мячей стали следствием его ассистов.

Таким образом в среднем Кварацхелия имеет минимум одно результативное действие за матч. Лучшим его выступлением назвали игру против Баварии в первом полуфинальном поединке, который завершился сумасшедшим счетом 5:4 в пользу парижан.

Кварацхелия стал преемником Усмана Дембеле, которого признавали самым полезным игроком Лиги чемпионов в прошлом году. Француз после того еще и выиграл "Золотой мяч" – но у грузинского вингера шансов на это значительно меньше, поскольку его сборная не участвует в чемпионате мира-2026.