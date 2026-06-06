Про рішення наглядової ради польського клубу повідомив президент Вісли Ярослав Крулевський. Відповідний допис функціонер залишив у соцмережі Х.

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Що вирішили у Кракові та як це вплине на Шахтар?

У суботу, 6 червня, Ярослав Крулевський зазначив, що рішення Вісли щодо ігор на Міському стадіоні імені Генрика Реймана пов’язане з поверненням краківського клубу в еліту польського футболу та додатковими організаційними моментами.

У ситуації нового виклику, яким є Екстракласа, брати на себе додаткові обов’язки та продавати послуги іншим суб’єктам є для клубу бізнесово нераціональним рішенням – як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі,

– зазначив президент Вісли.

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Серед можливих організаційних труднощів Крулевський назвав потребу додаткового фінансування інфраструктури.

Для цього потрібні інвестиції в розмірі кількох мільйонів злотих, інакше взимку обидві команди гратимуть у багнюці. Наразі Вісла самостійно управляє газоном, який є найкращим у Польщі, та вкладає значні кошти в його утримання і захист",

– написав Крулевський.

Зазначимо, що ця ситуація, вочевидь, не має політичного підтексту. У сезоні 2025/26 до Екстракласи вийшов ще один краківський клуб Вєчиста, який теж провів перемовини щодо виступів на відповідній арені.

Попри хороші стосунки між керівниками клубів, Вісла відмовила Вєчисті в організації ігор чемпіонату на стадіоні імені Генрика Реймана.

Чи може Шахтар зіграти поєдинки Ліги чемпіонів у Кракові?

Така можливість досі залишається. Президент Вісли заявив що тепер Вечиста та Шахтар мають самотужки організовувати свої поєдинки на стадіоні.

Зазначимо, що Вісла не є повноцінним власником своєї арени. Вона належить місту, тож саме влада Кракова вирішує чи надавати стадіон в оренду іншим клубам.

Минулого сезону донецький клуб приймав суперників у єврокубках саме в Кракові. Усі матчі Ліги Європи та Ліги конференцій "гірники" провели на цьому стадіоні.

Єврокубкову кампанію нового сезону команда Арди Турана розпочне у вересні, в основному раунді Ліги чемпіонів.