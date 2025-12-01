24-летний левый вингер лондонского клуба может вернуться на поле уже в начале следующего года. Также источник THE CHELSEA FORUM сообщил, что Челси рассматривает возможность перехода Михаила Мудрика, передает 24 Канал.

Когда Мудрик вернется на поле?

Речь идет о возвращении Мудрика уже 17 января 2026 года. Сейчас "аристократы" ведут переговоры с французским Страсбуром по аренде Михаила. Челси рассматривает аренду украинца на полгода уже во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Лондонцы рассматривают такую аренду, как шанс Мудрику набраться игрового тонуса. Ведь больше года украинский футболист пробыл без футбола из-за положительного допинг-теста.

Отметим, что такая аренда украинца довольно вероятна. В 2023-м владелец Челси приобрел контрольный пакет Страсбура.

Недавно в соцсетях появилось новое фото Мудрика с фаном. Михаил снова сменил имидж.

Какой результат показал Мудрик на полиграфе?

Издание Daily Mail сообщало, что Михаил прошел полиграф, который показал, что украинец намеренно не употреблял запрещенные вещества. Напомним, что в организме игрока "синих" нашли мельдоний. До сих пор неизвестно, как это вещество попало в организм Мудрика.

Футболист делает все от себя возможное, чтобы доказать свою невиновность. Интересно, что до сих пор официального срока отстранения Мудрика нет.

Что известно о лондонском периоде в карьере Мудрика?