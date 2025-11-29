Цією поганою ситуацією у кар'єрі Андрія Луніна хочуть скористатись інші європейські клуби. Одразу два представники італійської Серії А зацікавились українським воротарем, передає 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

До теми "Ми на нього розраховуємо": тренер Реала оцінив дебютний виступ Луніна в сезоні

Хто цікавиться Луніними?

Мова йде про Мілан та Інтер. Обидва італійські гранди шукають заміну своїм голкіперам Майку Меньяну та Янну Зоммеру, які влітку 2026-го із великою ймовірністю покинуть свої команди.

Така зацікавленість з'явилась після крайнього матчу Реала проти у Лізі чемпіонів. Лунін провів свій дебютний поєдинок у поточному сезоні 2025 – 2026, у якому пропустив три голи від грецького Олімпіакоса. Однак допоміг команді здобути вольову перемогу з рахунком 3:4.

Інтер навіть готовий викласти за трансфер українця 10 – 12 мільйонів євро та при цьому гарантувати Андрію стабільне місце в основі.

Цікаво, що зазначена сума є меншою від тієї, яку хоче отримати президент Реала Флорентіно Перес. Видання E-Notícies повідомляло, що Реал готовий відпустити українця за 30 мільйонів євро. Хоча на порталі Transfermarkt вартість футболіста складає 18 мільйонів. Ця сума вже є наближенішою до тієї, яку пропонують "нерадзуррі".

Хто ще висловив інтерес щодо Луніна?

Раніше була інформація про інтерес від ще двох клубів. Реал заблокував трансфер Луніна в італійську Парму, яка розглядала українця на заміну Зайона Сузукі, який отримав травму. Все через те, що Андрій начебто залишається ключовою опцією для головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо у випадку ушкодження першого номера команди Тібо Куртуа.

Також українським воротарем цікавився англійський Тоттенхем.

Що відомо про можливий відхід Луніна із Реала?