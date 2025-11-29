Цією поганою ситуацією у кар'єрі Андрія Луніна хочуть скористатись інші європейські клуби. Одразу два представники італійської Серії А зацікавились українським воротарем, передає 24 Канал із посиланням на Defensa Central.
Хто цікавиться Луніними?
Мова йде про Мілан та Інтер. Обидва італійські гранди шукають заміну своїм голкіперам Майку Меньяну та Янну Зоммеру, які влітку 2026-го із великою ймовірністю покинуть свої команди.
Така зацікавленість з'явилась після крайнього матчу Реала проти у Лізі чемпіонів. Лунін провів свій дебютний поєдинок у поточному сезоні 2025 – 2026, у якому пропустив три голи від грецького Олімпіакоса. Однак допоміг команді здобути вольову перемогу з рахунком 3:4.
Інтер навіть готовий викласти за трансфер українця 10 – 12 мільйонів євро та при цьому гарантувати Андрію стабільне місце в основі.
Цікаво, що зазначена сума є меншою від тієї, яку хоче отримати президент Реала Флорентіно Перес. Видання E-Notícies повідомляло, що Реал готовий відпустити українця за 30 мільйонів євро. Хоча на порталі Transfermarkt вартість футболіста складає 18 мільйонів. Ця сума вже є наближенішою до тієї, яку пропонують "нерадзуррі".
Хто ще висловив інтерес щодо Луніна?
Раніше була інформація про інтерес від ще двох клубів. Реал заблокував трансфер Луніна в італійську Парму, яка розглядала українця на заміну Зайона Сузукі, який отримав травму. Все через те, що Андрій начебто залишається ключовою опцією для головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо у випадку ушкодження першого номера команди Тібо Куртуа.
Також українським воротарем цікавився англійський Тоттенхем.
Що відомо про можливий відхід Луніна із Реала?
Загалом від моменту переходу у Реал Лунін провів за мадридців 63 матчів, у яких пропустив 73 голи та ще у 22-х іграх залишав свої володіння "на замку".
У цьому ж сезоні Андрій переважно спостерігає за поєдинками із лави запасних. Така ситуація обурює українця, який конфліктує із головним коучем "вершкових". Навіть був інсайд, що Лунін мінімізував своє спілкування із Алонсо.
Цікаво, що дебют Луніна у поточному сезоні за Реал повинен був взагалі відбутись на початку 2026 року у Кубку Короля, але проблеми зі здоров'ям у Куртуа пришвидшили вихід на поле українського воротаря. Однак же у найближчому матчі у ворота іспанського гранда повинен повернутись бельгієць.
Контракт Луніна із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го.