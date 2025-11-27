На жаль, українець пропустив три голи від грецького колективу, але й чимало рятував володіння Реала. Тепер Андрій Лунін дізнався дедлайн повернення в основну групу команди Тібо Куртуа, який є першим номером "вершкових", інформує 24 Канал із посиланням на DefensaCentral.

Варте уваги Реал визначився із майбутнім головного тренера, який розвалює команду та ігнорує Луніна

Коли Куртуа повернеться у ворота Реала?

Бельгійський воротар пропускав матч проти Олімпіакоса через шлунково-кишкову інфекцію (гастроентерит). Без Куртуа Реал пропустив тричі, але здобув виїзну перемогу з рахунком 3:4.

Як повідомляє видання, Тібо готовий повернутись у ворота "Королівського клубу" вже у найближчому поєдинку "вершкових". 30 листопада Реал у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги 2025 – 2026 зіграє на виїзді проти каталонської Жирони. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Це погані новини для Луніна, який лише провів перший матч у поточному сезоні. Якщо Тібо буде захищати ворота Реала у наступній зустрічі, то проведе вже свій 18-й поєдинок у цьому сезоні. У попередніх 17 матчах бельгієць пропустив 14 м'ячів і у 8 іграх залишив свої ворота "нам замку".

До слова. У минулому сезоні 2024 – 2025 Лунін відіграв за Реал 14 ігор, у яких пропустив 19 голів та 6 матчів зіграв на нуль. Усі ці поєдинки Андрій провів через проблеми зі здоров'ям його конкурента Куртуа.

Лунін може покинути Реал?