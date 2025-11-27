На жаль, українець пропустив три голи від грецького колективу, але й чимало рятував володіння Реала. Тепер Андрій Лунін дізнався дедлайн повернення в основну групу команди Тібо Куртуа, який є першим номером "вершкових", інформує 24 Канал із посиланням на DefensaCentral.
Варте уваги Реал визначився із майбутнім головного тренера, який розвалює команду та ігнорує Луніна
Коли Куртуа повернеться у ворота Реала?
Бельгійський воротар пропускав матч проти Олімпіакоса через шлунково-кишкову інфекцію (гастроентерит). Без Куртуа Реал пропустив тричі, але здобув виїзну перемогу з рахунком 3:4.
Як повідомляє видання, Тібо готовий повернутись у ворота "Королівського клубу" вже у найближчому поєдинку "вершкових". 30 листопада Реал у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги 2025 – 2026 зіграє на виїзді проти каталонської Жирони. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).
Це погані новини для Луніна, який лише провів перший матч у поточному сезоні. Якщо Тібо буде захищати ворота Реала у наступній зустрічі, то проведе вже свій 18-й поєдинок у цьому сезоні. У попередніх 17 матчах бельгієць пропустив 14 м'ячів і у 8 іграх залишив свої ворота "нам замку".
До слова. У минулому сезоні 2024 – 2025 Лунін відіграв за Реал 14 ігор, у яких пропустив 19 голів та 6 матчів зіграв на нуль. Усі ці поєдинки Андрій провів через проблеми зі здоров'ям його конкурента Куртуа.
Лунін може покинути Реал?
Андрію набридло "гріти" лаву запасних Реала, тому українець вирішив змінити команду. Хоча у Луніна є чинний контракт із іспанським грандом до кінця червня 2030-го.
Про своє рішення він вже проінформував президента клубу Флорентіно Переса, який був здивований такою заявою Луніна. Попри це запевнив, що не стане блокувати трансфер українського голкіпера, якого готовий продати за 30 мільйонів євро. На порталі Transfermarkt вартість українця складає 18 мільйонів.
Паралельно з'являлась інформація, що Лунін мінімізував своє спілкування із головним тренером Реала Хабі Алонсо, з яким навіть має конфлікт. Як повідомляло видання COPE. український футболіст не є єдиним гравцем "вершкових", який має незадоволений роботою із екснаставником леверкузенського Баєра.
Мадридський клуб відмовився віддавати Луніна в італійську Парму. Також була зацікавленість від англійського Тоттенхема.