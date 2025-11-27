К сожалению, украинец пропустил три гола от греческого коллектива, но и немало спасал владения Реала. Теперь Андрей Лунин узнал дедлайн возвращения в основную группу команды Тибо Куртуа, который является первым номером "сливочных", информирует 24 Канал со ссылкой на DefensaCentral.

Когда Куртуа вернется в ворота Реала?

Бельгийский вратарь пропускал матч против Олимпиакоса из-за желудочно-кишечной инфекции (гастроэнтерит). Без Куртуа Реал пропустил трижды, но одержал выездную победу со счетом 3:4.

Как сообщает издание, Тибо готов вернуться в ворота "Королевского клуба" уже в ближайшем поединке "сливочных". 30 ноября Реал в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги 2025 – 2026 сыграет на выезде против каталонской Жироны. Начало встречи – в 22:00 (по киевскому времени).

Это плохие новости для Лунина, который только провел первый матч в текущем сезоне. Если Тибо будет защищать ворота Реала в следующей встрече, то проведет уже свой 18-й поединок в этом сезоне. В предыдущих 17-ти матчах бельгиец пропустил 14 мячей и в 8-ми играх оставил свои ворота "нам замка".

К слову. В прошлом сезоне 2024 – 2025 Лунин сыграл за Реал 14 игр, в которых пропустил 19 голов и 6 матчей сыграл на ноль. Все эти поединки Андрей провел из-за проблем со здоровьем его конкурента Куртуа.

Лунин может покинуть Реал?