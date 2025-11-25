В то же время мадридский гранд не показывает тех результатов, которых от него ждет руководство Реала. Несмотря на это увольнение Хаби Алонсо не рассматривается президентом клуба Флорентино Пересом, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

Стоит внимания Андрей Лунин дебютирует за Реал при Хабе Алонсо: конкурент имеет проблемы перед матчем Лиги чемпионов

Готов ли Реал уволить Алонсо?

Менеджмент клуба заявил, что Алонсо является настоящим боссом этой команды. Интересно, что руководством Реала полностью стоит на стороне испанского наставника в ситуации с бразильским вингером Винисиусом Жуниором, а также одобряет все ротации Хаби.

Даже нестабильные выступления в текущем сезоне 2025 – 2026 не качают тренерское кресло под Алонсо.

Отметим, в этом розыгрыше Ла Лиги Реал после 13-ти туров минимально опережает Барселону. Мадридцы сохранили первое место даже после мировой с Эльче в крайнем туре 2:2. В Лиге чемпионов "сливочные" идут после 4-х туров на 7-м месте, набрав 9 баллов. До лидера общей таблицы ЛЧ, которым является мюнхенская Бавария, отставание в 3 очка.

Испанский журналист Франсуа Гальярдо одновременно сообщал, что президент Реала дал Алонсо срок на исправление выступлений, иначе будет уволен. У Хаби есть время до 10 декабря до матча против английского Манчестер Сити. Если ничего не изменится, то команду может снова возглавить Зинедин Зидан.

С кем у Алонсо есть конфликт в Реале?