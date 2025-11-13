Лунин пока никак не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. Статус явного игрока запаса крайне смущает украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.
Почему Лунин поссорился с Алонсо?
СМИ пишут, что ряд игроков Реала имеют конфликт с наставником команды Хаби Алонсо. Среди них есть и Андрей, которому приписывают конфликт с тренером Реала.
Кроме Лунина, действиями коуча недовольны Фран Гарсия, Дани Себальос, Эндрик и Гонсало Гарсия. Главной претензией является недостаточная игровая практика в текущем сезоне.
Сообщается, что Андрей готов рассмотреть предложения от других клубов. Контракт украинца с Реалом действует до 2030 года. В текущем сезоне Лунин до сих пор не провел ни одного матча.
Ожидается, что впервые выйти на поле украинец сможет только в 2026 году в Кубке Испании. Хотя травма Куртуа может ускорить это событие. Отметим, что Реал лидирует в Ла Лиге, имея преимущество в три балла над Барселоной.
Чем запомнился Лунин в Реале?
- Андрей присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. "Бланкос" тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за вратаря.
- Однако в первые сезоны в Мадриде Лунин не имел доверия и отдавался в аренды. Игрок успел поиграть за Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- Играть именно за Реал Андрей начал в 2021 году, но всегда был в статусе запасного кипера. За это время вратарь наиграл 62 матча, из которых 20 – насухо согласно Transfermarkt.
- Больше всего игр Лунин провел в сезоне 2023 – 2024, когда Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Тогда Андрей помог Реалу триумфовать в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
- Ранее сообщалось, что Реал хочет приобрести еще одного вратаря из Украины. Трансфер игрока Жироны может еще больше осложнить ситуацию Лунину.