Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа после матча с Райо Вальекано (0:0) пополнил клубный лазарет. 33-летний футболист получил повреждение, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Реала.

Сыграет ли Лунин первый матч в сезоне?

По информации медицинской службы Реала, Куртуа повредил длинную приводящую мышцу правой ноги. После тщательного обследования определят сроки восстановления опытного голкипера.

В Реале надеются, что у бельгийца несложная травма и он сумеет залечить повреждение во время международной паузы.

Журналист COPE Мельхор Руис сообщил, что Тибо Куртуа будет отсутствовать 15 дней. Голкипер пропустит матчи сборной Бельгии и успеет восстановиться к следующему поединку.

Отметим, что Куртуа получил вызов в лагерь "красных дьяволов" на матчи квалификации на ЧМ-2026 против Казахстана (15 ноября) и Лихтенштейна (18 ноября).

В такой ситуации Андрею Лунину остается надеяться, что его главный конкурент задержится в лазарете, ведь в нынешнем сезоне украинец не получал своего шанса. Отметим, что свой следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет против Эльче 23 ноября.

Почему Лунин греет скамейку запасных в Реале?