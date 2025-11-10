Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа после матча с Райо Вальекано (0:0) пополнил клубный лазарет. 33-летний футболист получил повреждение, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Реала.
Читайте также "Шок для Лунина": Реал серьезно нацелился на трансфер украинского футболиста
Сыграет ли Лунин первый матч в сезоне?
По информации медицинской службы Реала, Куртуа повредил длинную приводящую мышцу правой ноги. После тщательного обследования определят сроки восстановления опытного голкипера.
В Реале надеются, что у бельгийца несложная травма и он сумеет залечить повреждение во время международной паузы.
Журналист COPE Мельхор Руис сообщил, что Тибо Куртуа будет отсутствовать 15 дней. Голкипер пропустит матчи сборной Бельгии и успеет восстановиться к следующему поединку.
Отметим, что Куртуа получил вызов в лагерь "красных дьяволов" на матчи квалификации на ЧМ-2026 против Казахстана (15 ноября) и Лихтенштейна (18 ноября).
В такой ситуации Андрею Лунину остается надеяться, что его главный конкурент задержится в лазарете, ведь в нынешнем сезоне украинец не получал своего шанса. Отметим, что свой следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет против Эльче 23 ноября.
Почему Лунин греет скамейку запасных в Реале?
- Украинский голкипер уже длительное время находится на контракте в мадридском Реале. Согласно данным Transfermarkt, начиная с 2018 года Андрей Лунин сыграл за Реал 62 матча, в которых пропустил 70 мячей, а еще в 22 сохранил ворота "сухими".
- В нынешнем сезоне украинец не получил от Хаби Алонсо ни одной минуты игрового времени. Однако Лунин успел заработать красную карточку находясь в запасе в Эль-Класико против Барселоны.
- Руководство "сливочных" рассчитывает на Лунина в будущем и не собираются его выпускать.