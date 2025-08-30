Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко прокоментував цю подію. Він розповів, які має очікування від цього трансферу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

Що сказав Леоненко про перехід Судакова?

На думку експерта, 22-річному півзахиснику краще підійшов би чемпіонат Іспанії. Він пояснив, з якими проблемами в Португалії може зіштовхнутися гравець збірної України.

"Судакову буде дуже складно в Бенфіці, тому що в Португалії важко забиваються голи. Там з обороною дружать практично всі команди, а Судаков і в Шахтарі забивав небагато.

Плюс тільки один – що з адаптацією йому Трубін допоможе. А ось що стосується голів і асистів, то у Судакова будуть серйозні проблеми. Від нього вимагатимуть удвічі більше, тому що він легіонер. В Іспанії Судакову було б простіше", – заявив Леоненко.

Зазначимо, що сума трансферу складе 27 мільйонів євро, ще п’ять мільйонів прописані бонусами, а також Шахтар отримає 20% від суми наступного продажу. У новому клубі українець гратиме під улюбленим десятим номером.

Довідка. Всього у складі Шахтаря Георгій Судаков провів 148 матчів. У них він забив 35 голів і віддав 26 асистів.

Нагадаємо, що до кінця трансферного вікна ще декілька гравців збірної України можуть змінити клубну прописку. Серед них й Олександр Зінченко, яким активно цікавиться іменитий французький клуб, але його вболівальники виступили категорично проти цього переходу через позицію українця щодо війни в Ізраїлі.