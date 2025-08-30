Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал это событие. Он рассказал, какие имеет ожидания от этого трансфера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

Что сказал Леоненко о переходе Судакова?

По мнению эксперта, 22-летнему полузащитнику лучше подошел бы чемпионат Испании. Он объяснил, с какими проблемами в Португалии может столкнуться игрок сборной Украины.

"Судакову будет очень сложно в Бенфике, потому что в Португалии тяжело забиваются голы. Там с обороной дружат практически все команды, а Судаков и в Шахтере забивал немного.

Плюс только один – что с адаптацией ему Трубин поможет. А вот что касается голов и ассистов, то у Судакова будут серьезные проблемы. От него будут требовать вдвое больше, потому что он легионер. В Испании Судакову было бы проще", – заявил Леоненко.

Отметим, что сумма трансфера составит 27 миллионов евро, еще пять миллионов прописаны бонусами, а также Шахтер получит 20% от суммы следующей продажи. В новом клубе украинец будет играть под любимым десятым номером.

Справка. Всего в составе Шахтера Георгий Судаков провел 148 матчей. В них он забил 35 голов и отдал 26 ассистов.

Напомним, что до конца трансферного окна еще несколько игроков сборной Украины могут сменить клубную прописку. Среди них и Александр Зинченко, которым активно интересуется именитый французский клуб, но его болельщики выступили категорически против этого перехода из-за позиции украинца относительно войны в Израиле.