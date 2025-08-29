В переходе Александра Зинченко лично заинтересован главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял Шахтер. На пути окончательного оформления трансфера есть несколько препятствий, пишет 24 Канал.

Как фаны Марселя срывают трансфер Зинченко?

Во-первых, это большая заработная плата защитника "канониров". И все же этот вопрос под силу решить клубам во время переговоров. А вот с протестом болельщиков будет сложнее.

Дело в том, что фанатам Марселя, где значительная доля мусульман, не нравятся политические взгляды Зинченко. Осенью 2023 года Александр поддержал Израиль во время нападения террористов ХАМАС. Тогда игрок Арсенала получил шквал критики от арабов и вынужден был удалить свой пост.

Представители арабской общины Франции не забыли этот поступок Зинченко. В социальных сетях они создали хэштег zinchenkonotwelcome (Зинченко не желанный – 24 Канал), который попал в тренды.

Сторонники независимости Палестины публикуют флаг этого частично признанного государства и прикрепляют хэштег. Таким образом они протестуют против перехода украинца в Марсель.

Справка. В Марселе проживает около 200 тысяч мусульман. Это вторая по величине община города. Ее составляют преимущественно выходцы из арабских стран, в частности из Алжира и Марокко. Кроме того, ФК Марсель имеет много фанов по всей Франции.

Напомним, что в прошлом сезоне из-за травм и результативных ошибок Александр Зинченко потерял место в основном составе "канониров". Главный тренер Арсенала Микель Артета преимущественно держал лидера сборной Украины на скамейке запасных. Поэтому в летнее межсезонье лондонский клуб хотел бы избавиться от футболиста, чтобы немного разгрузить бюджет команды.

Кстати, ранее сообщалось о срыве трансфера Зинченко в турецкий Фенербахче.