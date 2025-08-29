У переході Олександра Зінченка особисто зацікавлений головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі, який раніше очолював Шахтар. На шляху остаточного оформлення трансферу є кілька перешкод, пише 24 Канал.

Як фани Марселя зривають трансфер Зінченка?

По-перше, це велика заробітна плата захисника "канонірів. Та все ж це питання під силу вирішити клубам під час перемовин. А от з протестом вболівальників буде складніше.

Річ у тім, що фанатам Марселя, де значна частка мусульман, не подобаються політичні погляди Зінченка. Восени 2023 року Олександр підтримав Ізраїль під час нападу терористів ХАМАС. Тоді гравець Арсеналу отримав шквал критики від арабів та змушений був видалити свій пост.

Представники арабської громади Франції не забули цей вчинок Зінченка. У соціальних мережах вони створили хештег zinchenkonotwelcome (Зінченко не бажаний – 24 Канал), який потрапив у тренди.

Прихильники незалежності Палестини публікують прапор цієї частково визнаної держави та прикріплюють хештег. Таким чином вони протестують проти переходу українця в Марсель.

Довідка. У Марселі проживає близько 200 тисяч мусульман. Це друга за величиною громада міста. Її становлять переважно вихідці з арабських країн, зокрема з Алжиру та Марокко. Крім того, ФК Марсель має багато фанів по всій Франції.

Нагадаємо, що у минулому сезоні через травми та результативні помилки Олександр Зінченко втратив місце в основному складі "канонірів". Головний тренер Арсеналу Мікель Артета переважно тримав лідера збірної України на лавці запасних. Тож у літнє міжсезоння лондонський клуб хотів би позбутися футболіста, щоб трохи розвантажити бюджет команди.

До речі, раніше повідомлялося про зрив трансферу Зінченка до турецького Фенербахче.