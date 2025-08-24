Олександр Зінченко може опинитися у чемпіонаті Португалії. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів зацікавлений у послугах українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Руді Галетті.

Читайте також Не лише травми та до чого тут Влада Седан: чому Олександр Зінченко не грає в Арсеналі

Куди може перейти Зінченко?

Предметний інтерес до Олександра Зінченка проявляє один із грандів Португалії. У трансфері українського універсала зацікавлений Порту, який продовжує боротьбу за підписання футболіста.

Проте "драконів" відлякує зарплата Зінченка в Арсеналі, що може стати на заваді трансферу Олександра. Тому португальський клуб розглядає також варіанти з підписанням Тайрелла Маласії або Ніко Шульца.

Натомість Арсенал йде на усі можливі поступки, аби продати Олександра Зінченка до кінця трансферного вікна. "Каноніри" готові зробити усе, щоб задовольнити покупця, зокрема, зменшити ціну трансферу.

До слова. Олександр Зінченко перейшов в Арсенал у 2022 році. З того часу українець зіграв у 91 матчі за "канонірів" в усіх турнірах та оформив три голи та п'ять асистів.

У поточному сезоні Арсенал зіграв у двох турах Англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко жодного разу навіть не потрапив до заявки команди на матчі.

Раніше повідомляли про те, що Артем Довбик погодився на трансфер в Наполі у це трансферне вікно. Неаполітанці шукають заміну травмованому Ромелу Лукаку, який вибув щонайменше до листопада.