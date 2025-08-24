Арсенал стартував з двох сухих перемог в АПЛ у сезоні 2025-2026. Підопічні Артети переграли Манчестер Юнайтед та Лідс і очолили турнірну таблицю чемпіонату, повідомляє 24 Канал.

Чому не грає Зінченко?

Частиною лондонського клубу є українець Олександр Зінченко. Втім на обидва матчі гравець нашої національної команди не потрапляє навіть у заявку. Минулого ж сезону він остаточно втратив місце в основі та задовольнявся або кубковими матчами, або поодинокими виходами на заміну.

Недивно, що у фанатів виникає питання, чому Зінченко не грає за Арсенал? Олександр прийшов у клубу 2022-му та два сезони провів на гарному рівні, допомагаючи "канонірам" стати віцечемпіонами. Втім одразу кілька факторів вплинули на поточне становище 28-річного українця.

Зінченко – не захисник

Те, що українець на якийсь період став основним у Манчестер Сіті та витримував рівень АПЛ, вже було досягненням для гравця. Рідною позицією Олександра є центр поля, але через високий рівень гравців у обох клубах в цій зоні шансів пробитися в основу не було.



Зінченко запалював у перші два сезони в Арсеналі / фото Getty Images

Тому Зінченко дозволив тренерам експериментувати із собою. Гвардіола відкрив у ньому лівого захисника, але після трансферу Аканджі Сіті одразу ж продав українця.

Артета також довіряв місце Олександру більше через відсутність сильних конкурентів та непоганий досвід гри на цій позиції в МанСіті. Але Жоржиньо та Джака готові були його страхувати, тоді як дороговартісний Райс цим не має намір займатися.

Сильні конкуренти

Власне, за останні роки Арсенал відчутно посилив лівий фланг оборони. Клуб підписав Ківіора, Тімбера, Томіясу та Калафіорі, які можуть закрити собою цю позицію.

Навіть у МанСіті Олександр не мав такої конкуренції на цій позиції. Зрештою певний час українець все одно залишався основним у Артети. Але багато чого змінив прогрес Льюїса-Скеллі.

18-річний англієць несподівано з'явився у першій команді та одразу ж вчепився за свій шанс. Гра та швидкість Майлза переконали тренера довіритися молодому проспекту.

Травматичність Олександра

Втім головною причиною проблем Зінченка є його часті травми. За ці три роки в клубі українець аж вісім разів вилітав через проблеми зі здоров'ям. Особливо українця доконало пошкодження литкового м'яза.

Через неї він пропустив аж 35 матчів в Арсеналі, це майже повний сезон АПЛ. Ще у Манчестер Сіті було зрозуміло, що навантаження Гвардіоли важко даються йому. Схоже, що з віком Зінченко став довше відновлюватися.



Травми негативно вплинули на перспективи Зінченка в Арсеналі / фото Getty Images

На жаль, після останніх травм Олександр важко повертався та допускав грубі помилки в матчах АПЛ. Експерти майже в один голос почали називати Зінченка головною проблемою Арсеналу та перепоною на шляху до чемпіонства.

Зрештою коли Артета вчергове програм гонку за "золотом", він наважився на суттєве підсилення захисту. А вище згаданий Льюїс-Скеллі вчасно скористався проблемами Зінченка та вже не дав йому можливості повернутися в основу.

Можливий трансфер

За рік, у 2026-му, у Зінченка завершується контракт із клубом. Вже зрозуміло, що Арсенал не має наміру його продовжувати. В ідеалі ж клуб хотів продати гравця ще цього літа, щоб заробити якісь кошти та розвантажити зарплатну відомість.

Заданими ЗМІ, оклад українця становить близько 9 мільйонів євро на рік, через що сам гравець не сильно налаштований на переїзд. Вірніше, Олександр не проти трансферу, але за умови збереження зарплати на тому ж рівні.

Мало клубів зараз готові запропонувати українцю подібні умови. Тим не менше, відсутність Зінченка в заявці на стартові матчі може свідчити, що якісь перемовини щодо відходу Олександра ведуться.

Куди може перейти Зінченко?

В пресі лунали чутки про інтерес з боку Фулхема, дортмундської Боруссії, Мілана та турецьких клубів. Наразі фаворитом на трансфер українця називається Фенербахче, який розглядає можливість задовольнити фінансові запити Зінченка.



Олександр Зінченко обжився із сім'єю в Лондоні / фото з інстаграму Влади Зінченко

Також існує і фактор сім'ї, адже дружина українця Влада разом із двома доньками вже звикли до Лондона та неохоче готові змінювати місце проживання (за чутками в ЗМІ). Це може гальмувати можливий від'їзд Зінченка в інший чемпіонат, особливо турецький.

Натомість варіант із Фулхемом був би більш вдалим для футболіста, але схоже, що "дачники" не готові витрачатися на гравця. Схоже, що Олександр готовий ще рік відсидіти в Арсеналі, щоб вже наступного літа в статусі вільного агента знайти собі нову команду.