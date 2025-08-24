Арсенал стартовал с двух сухих побед в АПЛ в сезоне 2025-2026. Подопечные Артеты переиграли Манчестер Юнайтед и Лидс и возглавили турнирную таблицу чемпионата, сообщает 24 Канал.

По теме Сколько зарабатывают футболисты сборной Украины: топ-5 самых высокооплачиваемых игроков

Почему не играет Зинченко?

Частью лондонского клуба является украинец Александр Зинченко. Впрочем на оба матча игрок нашей национальной команды не попадает даже в заявку. В прошлом же сезоне он окончательно потерял место в основе и довольствовался или кубковыми матчами, или единичными выходами на замену.

Неудивительно, что у фанатов возникает вопрос, почему Зинченко не играет за Арсенал? Александр пришел в клуб 2022-м и два сезона провел на хорошем уровне, помогая "канонирам" стать вице-чемпионами. Впрочем сразу несколько факторов повлияли на текущее положение 28-летнего украинца.

Зинченко – не защитник

То, что украинец на какой-то период стал основным в Манчестер Сити и выдерживал уровень АПЛ, уже было достижением для игрока. Родной позицией Александра является центр поля, но из-за высокого уровня игроков в обоих клубах в этой зоне шансов пробиться в основу не было.



Зинченко зажигал в первые два сезона в Арсенале / фото Getty Images

Поэтому Зинченко позволил тренерам экспериментировать с собой. Гвардиола открыл в нем левого защитника, но после трансфера Аканджи Сити сразу же продал украинца.

Артета также доверял место Александру больше из-за отсутствия сильных конкурентов и неплохого опыта игры на этой позиции в МанСити. Но Жоржиньо и Джака готовы были его страховать, тогда как дорогостоящий Райс этим не намерен заниматься.

Сильные конкуренты

Собственно, за последние годы Арсенал ощутимо усилил левый фланг обороны. Клуб подписал Кивиора, Тимбера, Томиясу и Калафиори, которые могут закрыть собой эту позицию.

Читайте также Кто из украинцев будет играть в топ-лигах в сезоне 2025-2026: полный список

Даже в МанСити Александр не имел такой конкуренции на этой позиции. В конце концов некоторое время украинец все равно оставался основным у Артеты. Но многое изменил прогресс Льюиса-Скелли.

18-летний англичанин неожиданно появился в первой команде и сразу же вцепился за свой шанс. Игра и скорость Майлза убедили тренера довериться молодому проспекту.

Травматичность Александра

Впрочем главной причиной проблем Зинченко являются его частые травмы. За эти три года в клубе украинец аж восемь раз вылетал из-за проблем со здоровьем. Особенно украинца доконало повреждение икроножной мышцы.

Из-за нее он пропустил аж 35 матчей в Арсенале, это почти полный сезон АПЛ. Еще в Манчестер Сити было понятно, что нагрузки Гвардиолы тяжело даются ему. Похоже, что с возрастом Зинченко стал дольше восстанавливаться.



Травмы негативно повлияли на перспективы Зинченко в Арсенале / фото Getty Images

К сожалению, после последних травм Александр тяжело возвращался и допускал грубые ошибки в матчах АПЛ. Эксперты почти в один голос начали называть Зинченко главной проблемой Арсенала и преградой на пути к чемпионству.

В конце концов когда Артета в очередной раз программ гонку за "золотом", он решился на существенное усиление защиты. А выше упомянутый Льюис-Скелли вовремя воспользовался проблемами Зинченко и уже не дал ему возможности вернуться в основу.

Возможный трансфер

Через год, в 2026-м, у Зинченко завершается контракт с клубом. Уже понятно, что Арсенал не намерен его продолжать. В идеале же клуб хотел продать игрока еще этим летом, чтобы заработать какие-то средства и разгрузить зарплатную ведомость.

По данным СМИ, оклад украинца составляет около 9 миллионов евро в год, из-за чего сам игрок не сильно настроен на переезд. Вернее, Александр не против трансфера, но при условии сохранения зарплаты на том же уровне.

Стоит знать Появился неожиданный поворот в трансферной саге вокруг лидера сборной Украины

Мало клубов сейчас готовы предложить украинцу подобные условия. Тем не менее, отсутствие Зинченко в заявке на стартовые матчи может свидетельствовать, что какие-то переговоры по уходу Александра ведутся.

Куда может перейти Зинченко?

В прессе ходили слухи об интересе со стороны Фулхэма, дортмундской Боруссии, Милана и турецких клубов. Сейчас фаворитом на трансфер украинца называется Фенербахче, который рассматривает возможность удовлетворить финансовые запросы Зинченко.



Александр Зинченко обжился с семьей в Лондоне / фото из инстаграма Влады Зинченко

Также существует и фактор семьи, ведь жена украинца Влада вместе с двумя дочерьми уже привыкли к Лондону и неохотно готовы менять место жительства (по слухам в СМИ). Это может тормозить возможный отъезд Зинченко в другой чемпионат, особенно турецкий.

Зато вариант с Фулхэмом был бы более удачным для футболиста, но похоже, что "дачники" не готовы тратиться на игрока. Похоже, что Александр готов еще год отсидеть в Арсенале, чтобы уже следующим летом в статусе свободного агента найти себе новую команду.